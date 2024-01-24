МИД России о «заманивании» Западом Баку и Еревана

Запад решил, что роль России в урегулировании между Азербайджаном и Арменией неправильна и пытаются «заманивать» их в Брюссель, Париж и Вашингтон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

«В последнее время мы видим, как уже после достижения этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресса на этом направлении, и они стали заманивать армян, азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу», – добавил российский министр.