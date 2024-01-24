В Башкортостане продолжаются аресты

Суд в Уфе арестовал еще четырех жителей Башкортостана, принимавших участие в протестах против приговора активисту Фаилю Алсынову. Они отправлены в СИЗО до 17 марта. По статье об участии в массовых беспорядках им может грозить от трех до восьми лет колонии, уточняет "Медиазона".

В сообщении суда указано, что как сами обвиняемые, так и их адвокаты требовали избрания более мягкой меры пресечения.

Ранее в среду суд отправил в СИЗО 60-летнюю участницу протестов из города Салават. Помимо участия в массовых беспорядках, ей вменяется насилие в отношении представителя власти. Идель.Реалии сообщают, что всего по делу о массовых беспорядках в Башкортостане задержаны десятки человек, как минимум шестерым из них в качестве меры пресечения выбран арест. Суды по их делам проходят не в тех городах, где они живут и где участвовали в митингах, а перенаправляются в столицу республики Уфу.

Массовые демонстрации в Башкортостане начались 17 января после того, как Баймакский районный суд Башкортостана приговорил местного активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. У здания суда в день оглашения приговора собрались тысячи людей. Они требовали освободить Алсынова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками.