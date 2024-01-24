Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 24 января 2024, 22:38

В Армении не утихают дискуссии вокруг заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что стране нужна новая Конституция. Сотрудник ереванской газеты «Грапарак» попросил представителей правящей партии «Гражданский договор» прокомментировать слухи о том, что требование об изменениях поступило непосредственно от президента Азербайджана Ильхама Алиева. В правящей партии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Что не помешало изданию сообщить со ссылкой на собственные источники, что в окончательном варианте проекта мирного договора действительно содержится требование азербайджанской стороны.

«Наши источники в дипломатической сфере говорят, что Алиев письменно зафиксировал это требование в проекте мирного договора, указав, что внутреннее законодательство Армении должно быть гармонизировано, чтобы у договаривающихся сторон не было территориальных претензий друг к другу», — пишет, в частности, «Грапарак». Отметим, что претензии Азербайджана относятся к преамбуле Конституции Армении, в которой содержится ссылка на Декларацию о независимости, а в Декларации – ссылка на принятое в 1991 году совместное решение армянских сепаратистов и парламента Армении о «воссоединении» Армении с Нагорным Карабахом. Другими словами, в Конституции Армении отражены территориальные претензии к Азербайджану, из-за чего, собственно, официальный Баку неоднократно заявлял о необходимости изменений. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, заявления о том, что инициатива премьера Армении связана с требованием Азербайджана, «сильно преувеличены». На вопрос, препятствует ли подписанию мирного договора Конституция Армении и ее ссылка на Декларацию независимости, глава МИД Армении ответил отрицательно, подчеркнув, что Конституция – это, прежде всего, документ внутреннего значения, хотя любой основополагающий закон влияет также на внешние связи страны.

«Я не хочу полностью отрицать, что, несмотря на внутреннее значение, любая Конституция, вероятно, имеет более широкое влияние и затрагивает также внешние отношения, - сказал Мирзоян на вчерашней пресс-конференции в Ереване. - В этом плане да, наша Конституция не является исключением, и Конституция Азербайджана тоже не является исключением. Но говорить, что процесс армяно-азербайджанского урегулирования является причиной изменения Конституции Армении, было бы преувеличением. Мы говорили о конституционных изменениях, и комиссия, если мне не изменяет память, была сформирована вскоре после революции 2018 года». Характерно, что Арарат Мирзоян не стал отвечать на вопрос, пытается ли правительство Армении исключить из Конституции ссылку на Декларацию независимости. Вместо этого он заметил, что и в Конституции Азербайджана есть моменты, беспокоящие Армению. В частности, в ней отражено, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Первой Республики, а не советского Азербайджана. «Обе стороны выявили друг у друга связанные с этим правовые проблемы, и обе стороны дали соответствующие разъяснения, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении. - Насколько Азербайджан видит правовую проблему, настолько же Армения привлекла внимание Азербайджана к аналогичной проблеме в своем правовом поле, начиная с Конституции».