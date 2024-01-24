Британия предложила Германии рокировку

Великобритания предложила Германии выход из ситуации, связанной с нежеланием Берлина передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом стало известно газете Handelsblatt.

По информации издания, которое ссылается на "дипломатов и чиновников", план заключается в том, что Германия передает свои Taurus в Британию, а она взамен передает Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Утверждается, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших решениях в этом направлении не сообщалось.

У канцлера Германии комментировать сообщение отказались.