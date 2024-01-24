Сегодня стартовал 12-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана.

В составе победителей особо стоит отметить австралийца Джесси Ги, набравшего 32 очка и сделавшего 7 ассистов, а также американца Джакори Арчи (31 очко и 10 подборов). Как видим, в сумме Ги и Арчи набрали 63 очка, а это почти 60 процентов от общего результата команды, возглавляемой турецким специалистом Угуром Оздемиром.

Сенсационный результат был зафиксирован в Спортивном центре «Серхедчи» в матче с участием действующего чемпиона страны «Сабаха». По итогам овертайма сильнейшая команда Азербайджана проиграла «Хырдалану» - 103:107.

Это второе поражение «Сабаха» в нынешнем сезоне, который три дня назад стал единоличным лидером чемпионата.

В другом матче дня, который также состоялся в «Серхедчи», бакинский «Хазри» обыграл «Джалилабад» - 100:81.

«Сабах» по-прежнему занимает 1-е место, но уже не в одиночку. Чемпион делит лидирующую позицию с «Хазри». «Хырдалан» поднялся на 4-е место.

Расписание трех других матчей 12-го тура

26 января

19:30. Сумгаитский Олимпийский спорткомплекс. «Сумгаит» - «Серхедчи» (Баку)

27 января

14:00. Гянджинский Олимпийский спорткомплекс. «Гянджа» - «НТД-ИНДИГО» (Хачмаз)

28 января

12:00. Шекинский Олимпийский спорткомплекс. «Шеки» - «Нефтчи» (Баку)

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 22 очка (12 матчей)

2. «Хазри» - 22 (12)

3. «НТД-ИНДИГО» - 20 (11)

4. «Хырдалан» - 19 (12)

5. «Нефтчи» - 18 (11)

6. «Джалилабад» - 16 (12)

7. «Серхедчи» - 15 (11)

8. «Сумгаит» - 14 (11)

9. «Гянджа» - 14 (11)

10. «Шеки» - 11 (11).