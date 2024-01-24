Пентагон: Денег нет

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у США больше нет денег для Украины. Такое признание он сделал во время выступления на ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, сообщает Associated Press.

"У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад", – констатировал Остин.

"Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", – добавил он, обратившись к союзникам.

Кроме того, АР передает слова помощника министра обороны по международным делам Селесты Уолландер, которая сообщила, что Министерство обороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.