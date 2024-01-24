Никки проиграла, но остается, Дональд выиграл, но уйдет наш комментарий

Фарид Исаев, автор haqqin.az

В то время как все более очевидным становится состав финальной пары на президентской гонке в США, хотя, казалось, куда очевиднее, за спинами Трампа и Байдена все высматривают тех, кто их неизбежно сменит. Америка подустала от старых лиц в политике, старых и в буквальном, и в переносном смысле.

Джо Байден не только немолодой человек 81 года от роду, он еще и на высоких постах с 2009 года, когда составил пару Бараку Обаме в качестве вице-президента. В Сенате так и вообще с доисторического 1973 года.

Нынешний президент США (слева) с тогдашним президентом Картером. Байден - раритет доисторический

Дональд Трамп ворвался в американскую политику в 2015 году, когда стал всех крушить на республиканских праймериз, но с тех пор не пропадал из виду, больее того, медийно это очень заметный персонаж, причем на телеэкранах американцев он появился в начале 2000-х в ряде популярных проектов.

И он единственный политик, принимавший участие в трех президентских кампаниях подряд с тех пор, как в Конституцию было введено ограничение на число президентских сроков.  Хотя он постоянно критикует своего главного оппонента за возраст, ему самому уже 77.

Трамп проиграет, если судьи его осудят

Отсюда то внимание, которое вызвала к себе Никки Хейли, сумевшая не только выстоять под фирменной уничтожающей критикой со стороны Трампа, но и показать весьма приличный результат, набрав около 43% голосов против трамповых 54% на прошедших праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Все другие претенденты от Республиканской партии к этому времени сошли с дистанции буквально после первого же голосования в Айове. От Хейли ожидали того же после проигрыша в Нью-Гэпшире, но она заявила: «Что ж, у меня есть новости для всех. Нью-Гемпшир — это начало, а не конец». Это прозвучало многообещающе, с явным намеком на карьеру в посттрамповскую эпоху: для Дональда Трампа, если он выиграет в борьбе за президентский пост в 2028 году, все в любом случае закончится. Для 52-летней Хейли все только впереди. И нынешнюю кампанию она ведет с прицелом на следующую.

Такой толстый намек на то, что Трамп - уходящая натура, ему самому, конечно, ужасно не нравится, и он будет продолжать при каждом случае критически отзываться об упрямой Никки, тем самым позиционируя ее как главного конкурента в борьбе за сердца республиканцев. Что ей, собственно, и надо. С этой точки зрения Хейли следует продолжать участвовать в кампании подольше.

Хейли играет на завтрашний день

Не будем забывать и того обстоятельства, что продолжаются многочисленные суды в отношении Дональда Трампа. Сбить его с выборов они, похоже, не могут, но нервы, силы и, главное, голоса отбирают. Fox News провел опрос избирателей в Нью-Гемпшире, который показал, что 32% тех, кто участвовал в республиканских праймериз, не будут голосовать за Трампа в ноябре. Если же Трамп проиграет хоть один суд к тому времени, 44% республиканцев его не поддержат.

Добавьте сюда теоретически весьма возможные проблемы со здоровьем 77-летнего кандидата, и вы увидите еще один резон, зачем Никки Хейли имеет смысл оставаться в гонке подольше.

Звучат разговоры, что Трампу следовало бы предложить ей позицию кандидата в вице-президенты, но это крайне мало вероятно. Хейли имела возможность убедиться, каково работать с Трампом-президентом: с 2017 по конец 2019 года она работала представителем США при ООН и ушла по собственному желанию. Вице-президенту приходится еще хуже, в чем имел возможность убедиться Майк Пенс, в конце концов резко разошедшийся с напарником. Да и зачем ей это надо, если можно набирать очки на ошибках оппонента, и так уходящего с политической арены?

Республиканцы тоже заметно устали от Дональда Трампа. Сейчас все понимают, что пока ему альтернативы нет, но хочется некоторой нормализации после стольких лет его шумного лидерства в партии. Об этом свидетельствуют и провальные результаты Рона Десантиса и Вивека Рамасвами – кандидатов от Республиканской партии, каждый из которых попытался строить образ «нового Трампа», еще более жесткого и эпатичного. Избирателям, как говорится, не зашло. А Никки Хейли дарит надежду на возврат к некой республиканской норме, к партии Рейгана и Маккейна. Непростая задача после всего переполоха, который наделал и продолжает делать Трамп, но стоит попробовать.