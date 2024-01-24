Фарид Исаев, автор haqqin.az 24 января 2024, 23:17

В то время как все более очевидным становится состав финальной пары на президентской гонке в США, хотя, казалось, куда очевиднее, за спинами Трампа и Байдена все высматривают тех, кто их неизбежно сменит. Америка подустала от старых лиц в политике, старых и в буквальном, и в переносном смысле. Джо Байден не только немолодой человек 81 года от роду, он еще и на высоких постах с 2009 года, когда составил пару Бараку Обаме в качестве вице-президента. В Сенате так и вообще с доисторического 1973 года.

Дональд Трамп ворвался в американскую политику в 2015 году, когда стал всех крушить на республиканских праймериз, но с тех пор не пропадал из виду, больее того, медийно это очень заметный персонаж, причем на телеэкранах американцев он появился в начале 2000-х в ряде популярных проектов. И он единственный политик, принимавший участие в трех президентских кампаниях подряд с тех пор, как в Конституцию было введено ограничение на число президентских сроков. Хотя он постоянно критикует своего главного оппонента за возраст, ему самому уже 77.

Отсюда то внимание, которое вызвала к себе Никки Хейли, сумевшая не только выстоять под фирменной уничтожающей критикой со стороны Трампа, но и показать весьма приличный результат, набрав около 43% голосов против трамповых 54% на прошедших праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Все другие претенденты от Республиканской партии к этому времени сошли с дистанции буквально после первого же голосования в Айове. От Хейли ожидали того же после проигрыша в Нью-Гэпшире, но она заявила: «Что ж, у меня есть новости для всех. Нью-Гемпшир — это начало, а не конец». Это прозвучало многообещающе, с явным намеком на карьеру в посттрамповскую эпоху: для Дональда Трампа, если он выиграет в борьбе за президентский пост в 2028 году, все в любом случае закончится. Для 52-летней Хейли все только впереди. И нынешнюю кампанию она ведет с прицелом на следующую. Такой толстый намек на то, что Трамп - уходящая натура, ему самому, конечно, ужасно не нравится, и он будет продолжать при каждом случае критически отзываться об упрямой Никки, тем самым позиционируя ее как главного конкурента в борьбе за сердца республиканцев. Что ей, собственно, и надо. С этой точки зрения Хейли следует продолжать участвовать в кампании подольше.