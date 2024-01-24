Никки проиграла, но остается, Дональд выиграл, но уйдет наш комментарий
В то время как все более очевидным становится состав финальной пары на президентской гонке в США, хотя, казалось, куда очевиднее, за спинами Трампа и Байдена все высматривают тех, кто их неизбежно сменит. Америка подустала от старых лиц в политике, старых и в буквальном, и в переносном смысле.
Джо Байден не только немолодой человек 81 года от роду, он еще и на высоких постах с 2009 года, когда составил пару Бараку Обаме в качестве вице-президента. В Сенате так и вообще с доисторического 1973 года.
Дональд Трамп ворвался в американскую политику в 2015 году, когда стал всех крушить на республиканских праймериз, но с тех пор не пропадал из виду, больее того, медийно это очень заметный персонаж, причем на телеэкранах американцев он появился в начале 2000-х в ряде популярных проектов.
И он единственный политик, принимавший участие в трех президентских кампаниях подряд с тех пор, как в Конституцию было введено ограничение на число президентских сроков. Хотя он постоянно критикует своего главного оппонента за возраст, ему самому уже 77.
Отсюда то внимание, которое вызвала к себе Никки Хейли, сумевшая не только выстоять под фирменной уничтожающей критикой со стороны Трампа, но и показать весьма приличный результат, набрав около 43% голосов против трамповых 54% на прошедших праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Все другие претенденты от Республиканской партии к этому времени сошли с дистанции буквально после первого же голосования в Айове. От Хейли ожидали того же после проигрыша в Нью-Гэпшире, но она заявила: «Что ж, у меня есть новости для всех. Нью-Гемпшир — это начало, а не конец». Это прозвучало многообещающе, с явным намеком на карьеру в посттрамповскую эпоху: для Дональда Трампа, если он выиграет в борьбе за президентский пост в 2028 году, все в любом случае закончится. Для 52-летней Хейли все только впереди. И нынешнюю кампанию она ведет с прицелом на следующую.
Такой толстый намек на то, что Трамп - уходящая натура, ему самому, конечно, ужасно не нравится, и он будет продолжать при каждом случае критически отзываться об упрямой Никки, тем самым позиционируя ее как главного конкурента в борьбе за сердца республиканцев. Что ей, собственно, и надо. С этой точки зрения Хейли следует продолжать участвовать в кампании подольше.
Не будем забывать и того обстоятельства, что продолжаются многочисленные суды в отношении Дональда Трампа. Сбить его с выборов они, похоже, не могут, но нервы, силы и, главное, голоса отбирают. Fox News провел опрос избирателей в Нью-Гемпшире, который показал, что 32% тех, кто участвовал в республиканских праймериз, не будут голосовать за Трампа в ноябре. Если же Трамп проиграет хоть один суд к тому времени, 44% республиканцев его не поддержат.
Добавьте сюда теоретически весьма возможные проблемы со здоровьем 77-летнего кандидата, и вы увидите еще один резон, зачем Никки Хейли имеет смысл оставаться в гонке подольше.
Звучат разговоры, что Трампу следовало бы предложить ей позицию кандидата в вице-президенты, но это крайне мало вероятно. Хейли имела возможность убедиться, каково работать с Трампом-президентом: с 2017 по конец 2019 года она работала представителем США при ООН и ушла по собственному желанию. Вице-президенту приходится еще хуже, в чем имел возможность убедиться Майк Пенс, в конце концов резко разошедшийся с напарником. Да и зачем ей это надо, если можно набирать очки на ошибках оппонента, и так уходящего с политической арены?
Республиканцы тоже заметно устали от Дональда Трампа. Сейчас все понимают, что пока ему альтернативы нет, но хочется некоторой нормализации после стольких лет его шумного лидерства в партии. Об этом свидетельствуют и провальные результаты Рона Десантиса и Вивека Рамасвами – кандидатов от Республиканской партии, каждый из которых попытался строить образ «нового Трампа», еще более жесткого и эпатичного. Избирателям, как говорится, не зашло. А Никки Хейли дарит надежду на возврат к некой республиканской норме, к партии Рейгана и Маккейна. Непростая задача после всего переполоха, который наделал и продолжает делать Трамп, но стоит попробовать.