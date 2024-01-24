Цель этого решения - избежать возникновения дефицита томатов на внутреннем рынке. Как сказали корреспонденту агентства «Интерфакс» в пресс-службе Министерства экономического развития, в рамках вышеупомянутой квоты речь идет о полном обнулении пошлин на ввоз данного продукта. Что, несомненно, увеличивает экспортные возможности азербайджанских фермеров, выращивающих помидоры в теплицах.

Как сообщило Министерство экономического развития, правительство Российской Федерации ввело на первые шесть месяцев 2024 года тарифные льготы на импорт 130 тысяч тонн томатов.

Haqqin.az уже писал о том, что в последние два года азербайджанские предприниматели, занимающиеся тепличным хозяйством, жаловались на сложности, связанные с доступом на российский рынок, который раньше приносил азербайджанским овощеводам хорошую прибыль.

Однако обесценивание рубля и рост транспортных расходов, вызванных российско-украинской войной, привели к значительному увеличению издержек, в результате чего поставлять томаты в Россию стало невыгодно. Поэтому продукция остается на местном рынке, что приводит к ее удешевлению.

Несмотря на зимний сезон, помидоры сегодня продаются на рынках Баку по самой низкой цене за последние несколько лет. Продавцы говорят, что с первой недели нового года цена на томаты снизилась с 1,50 до 1,20 маната. По их словам, несмотря на обильный урожай, им приходится продавать большую часть урожая на внутренний рынок, хотя расходы фермеров возросли, а ослабление покупательной способности населения привело к падению цен на помидоры.

Таким образом, объявленная Россией тарифная льгота на импорт томатов может в определенном смысле помочь азербайджанским фермерам выйти из затруднительного положения.

Акиф Насирли, председатель Центра либеральных экономистов, сообщил в беседе с haqqin.az, что введение тарифной льготы на импорт томатов из России облегчит выход азербайджанских помидоров на рынок, и наши предприниматели должны использовать эту возможность.

«С другой стороны, - отмечает эксперт, - российский рынок теряет свою привлекательность, поскольку доходы россиян упали, а на российский рынок вышли другие экспортеры, в том числе турецкие. Также за последние годы на юге России были созданы крупные тепличные хозяйства».

По перечисленным выше причинам Насирли рекомендует азербайджанским фермерам не ограничиваться Россией, а выходить на рынки других стран. «Для этого в первую очередь необходимо выращивать качественную, органическую продукцию, - считает эксперт. - В нынешних условиях это будет способствовать расширению доступа азербайджанских фермеров на российский рынок. Кроме того, фермеры должны изучить доступ к другим рынкам».

По мнению экономиста Джафара Ибрагимли, российский рынок нуждается в томатах. Поскольку, даже несмотря на падение покупательской способности, местное производство не удовлетворяет рыночный спрос. «Европейские страны не поставляют продукцию на российский рынок, - отметил экономист. - Отсутствие конкуренции со стороны производителей ЕС дает азербайджанским фермерам шанс увеличить экспорт томатов в Россию».

По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году из Азербайджана на экспорт в основном на рынок России пошло 140 тысяч 588 тонн помидоров на общую сумму 161 миллион 983 тысячи долларов.

Из-за сокращения в 2023 году экспорта на 3,3 процента Азербайджан потерял почти 6 миллионов долларов.