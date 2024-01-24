Азербайджанские томаты на российские рынки наши заметки
Как сообщило Министерство экономического развития, правительство Российской Федерации ввело на первые шесть месяцев 2024 года тарифные льготы на импорт 130 тысяч тонн томатов.
Цель этого решения - избежать возникновения дефицита томатов на внутреннем рынке. Как сказали корреспонденту агентства «Интерфакс» в пресс-службе Министерства экономического развития, в рамках вышеупомянутой квоты речь идет о полном обнулении пошлин на ввоз данного продукта. Что, несомненно, увеличивает экспортные возможности азербайджанских фермеров, выращивающих помидоры в теплицах.
Haqqin.az уже писал о том, что в последние два года азербайджанские предприниматели, занимающиеся тепличным хозяйством, жаловались на сложности, связанные с доступом на российский рынок, который раньше приносил азербайджанским овощеводам хорошую прибыль.
Однако обесценивание рубля и рост транспортных расходов, вызванных российско-украинской войной, привели к значительному увеличению издержек, в результате чего поставлять томаты в Россию стало невыгодно. Поэтому продукция остается на местном рынке, что приводит к ее удешевлению.
Несмотря на зимний сезон, помидоры сегодня продаются на рынках Баку по самой низкой цене за последние несколько лет. Продавцы говорят, что с первой недели нового года цена на томаты снизилась с 1,50 до 1,20 маната. По их словам, несмотря на обильный урожай, им приходится продавать большую часть урожая на внутренний рынок, хотя расходы фермеров возросли, а ослабление покупательной способности населения привело к падению цен на помидоры.
Таким образом, объявленная Россией тарифная льгота на импорт томатов может в определенном смысле помочь азербайджанским фермерам выйти из затруднительного положения.
Акиф Насирли, председатель Центра либеральных экономистов, сообщил в беседе с haqqin.az, что введение тарифной льготы на импорт томатов из России облегчит выход азербайджанских помидоров на рынок, и наши предприниматели должны использовать эту возможность.
«С другой стороны, - отмечает эксперт, - российский рынок теряет свою привлекательность, поскольку доходы россиян упали, а на российский рынок вышли другие экспортеры, в том числе турецкие. Также за последние годы на юге России были созданы крупные тепличные хозяйства».
По перечисленным выше причинам Насирли рекомендует азербайджанским фермерам не ограничиваться Россией, а выходить на рынки других стран. «Для этого в первую очередь необходимо выращивать качественную, органическую продукцию, - считает эксперт. - В нынешних условиях это будет способствовать расширению доступа азербайджанских фермеров на российский рынок. Кроме того, фермеры должны изучить доступ к другим рынкам».
По мнению экономиста Джафара Ибрагимли, российский рынок нуждается в томатах. Поскольку, даже несмотря на падение покупательской способности, местное производство не удовлетворяет рыночный спрос. «Европейские страны не поставляют продукцию на российский рынок, - отметил экономист. - Отсутствие конкуренции со стороны производителей ЕС дает азербайджанским фермерам шанс увеличить экспорт томатов в Россию».
По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году из Азербайджана на экспорт в основном на рынок России пошло 140 тысяч 588 тонн помидоров на общую сумму 161 миллион 983 тысячи долларов.
Из-за сокращения в 2023 году экспорта на 3,3 процента Азербайджан потерял почти 6 миллионов долларов.