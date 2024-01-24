Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 24 января 2024, 23:34

Азербайджанская Республика и Российская Федерация утвердили новое издание "дорожных карт" торгово-экономического и промышленного взаимодействия до 2026 года. В чем же заключаются особенности новых документов, и что их отличает от предыдущего плана взаимодействия, утвержденного сторонами в 2019 году? Развернутой информации о положениях и цифровых показателях "Плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024–2026 годы" пока не поступило. Однако структурно этот масштабный документ сохранил все семь ключевых направлений - торгово-экономическое, транспортное, промышленное, сельскохозяйственное, энергетическое, культурно-гуманитарное, а также сотрудничество в сфере информационных технологий.

Россия – первая в списке Азербайджана Дополнительные две "дорожные карты" были подписаны в ходе состоявшегося в декабре 2019 года официального визита в Москву первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. В результате, несмотря на волны таких мощных глобальных штормов как пандемия коронавируса, война России с Украиной, военно-политический кризис на Ближнем Востоке, несколько кризисов глобальных перевозок, дефицита энергоносителей и продовольствия, а также ряд менее масштабных событий, Азербайджану и России удалось сохранить динамику торговых и инвестиционных отношений, следуя программам, заложенным накануне событий глобальной переустановки мировых систем в "тихие" 2010-е годы. Отметим, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Россией увеличился на 17,5 процента, составив 4,358 миллиарда долларов, что на 17,5 процента больше, чем в 2022 году. А вот как выглядит баланс экспорт/импорт: экспорт азербайджанской продукции в Россию составил 1,196 миллиарда долларов, увеличившись на 22,7 процента, а импорт из России - 3,162 миллиарда долларов (рост на 15,6 процента). Отметим также, что за истекший 2023 год на долю торговых операций с Россией пришлось в общей сложности 8,52 процента всего внешнеторгового оборота Азербайджана. Напомним, что тройка ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции выглядит следующим образом:

Россия – 1 миллиард долларов (рост на 22 процента); Турция - 728,8 миллиона долларов (рост на 15,6 процента); Грузия - 299,9 миллиона долларов (рост на 63,9 процента). Во взаимодействие с Россией непосредственно и весьма активно вовлечены три сегмента экономики Азербайджана. Сегмент торговли и ремонта транспортных средств занимает 10 процентов ВВП страны, сегмент транспорта и складского хозяйства - 6,2 процента ВВП, сегменты сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства - 5,5 процента ВВП. От трети до половины экспорта продукции и услуг этих сегментов экономики Азербайджанской Республики вовлечены в экспортно-импортные операции с Россией. Дополнительно к вышеприведенным цифрам отметим, что экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана, составивший в 2023 году 969,2 миллиона долларов (рост на 6,2 процента), в целом был так же обусловлен расширением торговли с Россией. Экспорт азербайджанских яиц в Россию является одним из конкретных примеров оперативного реагирования правительств двух стран на меняющуюся ситуацию в промышленности и на рынке. К чести Москвы и Баку Правительствам Али Асадова и Михаила Мишустина удалось справиться с турбулентностью во внешней торговле и грамотно модерировать радикальную перестройку всей экспортной стратегии Российской Федерации. В 2023 году сильные негативные тренды, не имевшие в истории аналогов по своему секторальному охвату, казалось бы, должны были испортить все макропоказатели. Но к чести Баку и Москвы, они сумели выправить ситуацию на местах в банковском и страховом секторах, в сфере магистральных коммуникаций (модернизация пограничных автотранспортных переходов), в сфере координации поставок энергоносителей на внешние рынки, а также в области продовольственной безопасности. Отдельной строкой нужно выделить работы по развитию западного створа международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» на территории Азербайджана, который сочетает в себе автодорожную и железнодорожную инфраструктуры, а также систему складского хозяйства и компаний в сфере доставки и логистики.

Также сторонам удалось сохранить высокий уровень координации между департаментами и ведомствами Азербайджана и России, увеличить скорость взаимодействия между аппаратами вице-премьеров и ключевыми министерствами (Министерство экономики в Азербайджане и Министерство промышленности и торговли - в России). Отдельным абзацем отметим, что задачи, поставленные перед структурами управления двух государств президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, были осуществлены по максимуму, словно четыре года, минувшие после утверждения "дорожных карт", были плановыми и никаких шоков не содержали. Проблемы и решения В то же время хотелось бы удержаться от чрезмерного оптимизма и отметить, что далеко не все планы мероприятий от 2019 года были полностью выполнены. На очередной период до 2026 года остался целый ряд комплексных проблем, решение которых, возможно, выходит за пределы повестки двусторонних отношений. Начнем с того, что был несколько понижен горизонт планирования. Если первые "дорожные карты" подписывали в 2018 году сроком на пять-шесть лет (до 2024 года), то сейчас они "упираются" в 2026 год. К тому же, если первые документы подписывали непосредственно президенты России и Азербайджана, то сейчас это делают вице-премьеры. Другими словами, налицо некоторое понижение бюрократического статуса «дорожных карт», которое, в свою очередь, может уменьшить в глазах исполнителей уровень ответственности. С другой стороны, Алексей Оверчук, вице-премьер правительства Российской Федерации, лично представил российскую часть двусторонней стратегии на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Следовательно, есть основания предполагать более практический, прикладной характер нынешней «дорожной карты», которая отвечает текущим, оперативным реалиям. Хотя окончательные выводы можно будет делать только после обнародования всей информации. За истекший период основные показатели "дорожных карт", скорее всего, были достигнуты за счёт развития торговли, инвестиций в транспортный сектор, нефтегазовых проектов, а также развития сферы туризма. Двусторонний товарооборот в значительной мере вырос, благодаря совместной работе по увеличению объёмов грузовых и транзитных перевозок по сегментам МТК "Север-Юг", в том числе в сторону Турции, и расширению пропускной способности пунктов пропуска через границу России и Азербайджана (о чем неоднократно писал haqqin.az). Есть определенные подвижки и в расширении ассортимента взаимных поставок. Хотелось бы отметить, что поставки в Россию азербайджанских и турецких яиц нашли отражение не только в обывательских шутках, но и в благодарности Анкаре и Баку за поддержку от официальных лиц России. В тоже время, Азербайджан активно закупает в России не только зерно, но и живых кур, а также сухое молоко. По данным центра "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства РФ, в 2023 году ключевыми покупателями российского сухого молока стали Казахстан, Азербайджан, Египет и Китай. Растут также взаимные инвестиции. Россия входит в ведущую пятёрку стран, привлекших в азербайджанскую экономику наибольшие объёмы прямых инвестиций. В частности, в 2023 году Россия инвестировала в Азербайджан 295 миллионов долларов. В 2024-м у азербайджанского бизнеса намечаются серьезные проекты в Татарстане. В частности, компания Asera Group планирует реализовать в Кукморском районе Татарстана ряд животноводческих и агротепличных проектов. Только на первом этапе их объем составит 155 миллионов долларов. В свою очередь, у России, благодаря инвестициям компании «Лукойл», в газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз», а также вложениям Эмина Агаларова в уникальный курортный комплекс Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря, растут показатели инновационной активности (ПИИ) в азербайджанскую экономику. При этом, правда, необходимо уточнить, являются ли инвестиции Агаларова российскими, а не офшорными, хотя суть дела от этого не меняется - бизнес азербайджанской диаспоры серьезно влияет на показатели макроэкономического взаимодействия двух стран.

Отметим, что более половины всех инвестиций Азербайджана в Россию приходится на лечебно-оздоровительные, рекреационные и деловые центры. За период с 2014 по 2020 годы два крупных азербайджанских холдинга, Karat Holding и Azersun Holding, вложили в Россию более 170 миллионов долларов. Значительная часть этих вложений связана также с расширением портфеля Международного банка Азербайджана (сегодня он составляет 52 миллиона долларов). Дополнительный факторы в виде релокации российского бизнеса и параллельного импорта также сыграли на пользу расширению взаимодействия двух стран. За девять месяцев 2023 года из Азербайджана в Россию было совершено 188 тысяч туристических поездок, что в полтора раза превышает показатели 2022 года. За этот же период из России в Азербайджан было зарегистрировано 368,5 тысячи поездок, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Взаимодействие бизнеса и среднего класса Помимо туризма, в 2023 году более двадцати субъектов Российской Федерации провели в Азербайджане 25 бизнес-миссий. По существу, расширение деловых связей двух стран на уровне среднего бизнеса и региональной власти – это один из главных критериев устойчивости отношений в период кризисов. Межрегиональные связи являются ключевым фактором динамичного развития двустороннего стратегического партнёрства. В данном случае, это стратегия географической и отраслевой диверсификации торговли и взаимного импортозамещения, дистанцированное от внешних технологических центров. К сожалению, именно в технологическом секторе было отмечено наибольшее провисание в двусторонних проектах. В частности, все еще неясно, каковы перспективы фармацевтического предприятия «Р-Фарма». Также выпала из публичной тематики межправительственной комиссии совместная сборка легковых автомобилей, давно не появлялось в повестке создание совместного производства сельскохозяйственной техники (хотя в Гяндже развивается сборка машинокомплектов российской и белорусской техники), мало что известно и о совместных производствах железнодорожных вагонов и оборудования нефтегазовой отрасли… Что касается российско-азербайджанского совместного производства железнодорожного подвижного состава и, возможно, контейнерной сборки, то эта тема - одна из существенных для развития на территории Азербайджана железнодорожных узлов и транзитных магистралей.