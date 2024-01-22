Атакованы американские базы

Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о совершении нападений на три военные базы Соединенных Штатов на территории Ирака и Сирии, сообщает IRNA.

Атака на военную базу США возле аэропорта Эрбиля была совершена в ответ на авиаудары США по базам Хашд аш-Шааби, в результате которых погибли по меньшей мере два члена иракского ополчения.

Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Араджи отметил, что удары США по штабам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", являются "нападением и вопиющим нарушением суверенитета Ирака".