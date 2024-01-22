Франция отказала России

Франция, исполняющая в январе обязанности председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить запрошенное Россией заседание в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совбеза по этой теме.

"Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена", - написал Полянский в Telegram-канале.

"Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку, - указал он. - Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества".