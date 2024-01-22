Зеленский о падении Ил-76: Украина будет настаивать на международном расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации.

По его словам, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала доложили о ситуации с самолетом и обмене.

"Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - заявил глава Украины.