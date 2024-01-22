В Туапсе горит нефтебаза видео; обновлено 01:55
Оперштаб Краснодарского края сообщает, что произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе.
"В настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко", – сообщили в оперштабе.
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В российском городе Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают телеграм-каналы.
Предполагается, что причиной возгорания стал прилет.
Официальной информации от властей пока нет.