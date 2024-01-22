Украина за транзит российского газа

Украина открыта для транзита российского газа после 2024 года, работа над деталями соглашения может быть завершена в ближайшее время. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Bloomberg.

Он заявил о готовности Украины разрешить транспортировку российского природного газа через ее территорию после окончания текущего транзитного соглашения в 2024 году.

«Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии. Я верю, что мы сможем завершить работу над деталями этого соглашения в ближайшее время», - заявил Фицо.

Денис Шмыгаль после встречи с Фицо не упоминал о российском газе.