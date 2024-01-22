Товарищ Ким заявил об «ужасном состоянии» экономики в стране
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о сложной экономической ситуации, диспропорциях в развитии центральных и периферийных районов страны и «неудовлетворительном снабжении» депрессивных регионов «продуктами питания и потребительскими товарами». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«В данный момент экономика [периферийных] регионов в целом находится в таком ужасном состоянии, что даже отсутствуют элементарные условия. Существуют серьезные диспропорции и разрывы между регионами в географических условиях, экономическом потенциале и условиях жизни», - сказал Ким Чен Ын на расширенном заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Лидер народной республики призвал подготовить предметный план улучшения материальных условий жизни населения в провинции и сельской местности на основе научных принципов. «Развить региональную промышленность - легче сказать, чем сделать. Но я это сделаю», - отметил Ким Чен Ын, назвав политической проблемой «неудовлетворительное снабжение местных жителей даже предметами первой необходимости», в том числе пищевыми продуктами и потребительскими товарами.
Он раскритиковал «некоторые отделы партии» за «пассивную позицию» и за то, что они «не нашли революционных возможностей и ограничились только словами, ссылаясь на масштаб задач». По его словам, они наладили производство лишь в городах и уездах, отличающихся благоприятными условиями. Он распорядился сократить разрыв между городом и деревней.