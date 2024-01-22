Товарищ Ким заявил об «ужасном состоянии» экономики в стране

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о сложной экономической ситуации, диспропорциях в развитии центральных и периферийных районов страны и «неудовлетворительном снабжении» депрессивных регионов «продуктами питания и потребительскими товарами». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В данный момент экономика [периферийных] регионов в целом находится в таком ужасном состоянии, что даже отсутствуют элементарные условия. Существуют серьезные диспропорции и разрывы между регионами в географических условиях, экономическом потенциале и условиях жизни», - сказал Ким Чен Ын на расширенном заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.