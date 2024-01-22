Американский эсминец насторожил китайцев

Китайские военные «организовали отряды для наблюдения и надзора» за американским эсминцем «Джон Финн», который прошел через Тайваньский пролив «в открытую», пишет издание Walla.

В заявлении китайских военных говорится: «В последнее время американские военные часто совершают провокационные действия и злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность. Наши солдаты всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности и решительно защищают национальный суверенитет».

Американские военные корабли периодически проводят навигационные учения в проливе, вызывая возмущенную реакцию Пекина, который считает окружающие Тайвань воды своей территорией. США и многие другие страны считают этот путь международными водами, открытыми для всех.