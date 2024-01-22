В Москве надеются, что Турция откажет США

Соединенным Штатам вряд ли удастся убедить власти Турции изменить правила судоходства по Черному морю и пустить туда военные корабли. Так заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер о желании Вашингтона добиться смягчения правил.

«Я не думаю, что это у них получится», — сказал Лавров, сославшись на слова турецких коллег о том, что те не перестанут руководствоваться положениями конвенции Монтрё.

С начала вторжения России в Украину Турция запретила проход в Черное море для военных кораблей в соответствии со статьей 19 конвенции Монтрё о проливах.