Незаконное строительство выявили в Баку фото; видео
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям предотвратило незаконное строительство в Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, незаконные строительные работы были выявлены на территории гостиницы Luxury Life в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.
В результате мер, предпринятых Госагентством при участии представителей Исполнительной власти Сабаильского района, незаконно установленные металлоконструкции демонтированы.