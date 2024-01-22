Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям предотвратило незаконное строительство в Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, незаконные строительные работы были выявлены на территории гостиницы Luxury Life в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

В результате мер, предпринятых Госагентством при участии представителей Исполнительной власти Сабаильского района, незаконно установленные металлоконструкции демонтированы.