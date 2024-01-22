Американцы уйдут и из Ирака?

По данным собеседников агентства, США передали это сообщение в письме, которое американский посол в Ираке Алина Романовски передала министру иностранных дел Фуаду Хусейну. МИД Ирака заявил, что получил «важное» письмо, и премьер-министр внимательно изучит его. Подробностей ведомство не предоставило.

США и Ирак намерены начать переговоры о выводе контингента международной коалиции из ближневосточной страны и ее замене в рамках двусторонних отношений. Об этом Reuters рассказали источники.

Как отмечает агентство, ожидается, что переговоры продлятся несколько месяцев, если не дольше, а их результат будет неясным, поэтому в ближайшем будущем вывода американских войск не произойдет.

В Ираке находятся 2 500 американских военных. Также в Ираке находятся сотни военнослужащих из других, преимущественно европейских стран, в составе коалиции во главе с США.

Присутствие этой миссии в Ираке испытывает все большее давление. Американские войска в Ираке и Сирии подверглись около 150 нападениям со стороны связанных с Ираном боевиков. В ответ силы США нанесли ряд ударов. Эскалация насилия привела к тому, что премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани призвал к быстрому выводу коалиционных сил во главе с США путем переговоров. США не желали начинать такие переговоры, поскольку опасались, что этот шаг будет выглядеть как вынужденный, что поощрит соперников страны в регионе, в частности Иран. Однако расчеты изменились на фоне осознания того, что атаки, скорее всего, не прекратятся и что текущая ситуация ведет к постоянной эскалации, отметили источники.

Накануне стало известно, что силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла». На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.