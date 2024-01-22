Северная Корея испытала «огненную стрелу»

Северная Корея провела в акватории Желтого моря первый испытательный запуск новой крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Тесты находящегося в разработке оружия, название которого переводится как «огненная стрела», проводило Главное управление ракетостроения КНДР в рамках «непрерывного процесса обновления систем вооружений Северной Кореи».

Отмечается, что испытания «не оказали никакого влияния на безопасность окружающих стран» и не имели отношения к «ситуации в регионе».

В среду южнокорейские военные информировали о запуске КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.