Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал обещание украинского президента Владимира Зеленского настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал представитель президента России, которого цитирует Интерфакс.

В Кремле, по его словам, ждут результатов расследования, которое проводят российские военные. «Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета», — сказал Песков, отметив, что Кремль получил общую информацию о произошедшем.

Как произошедшее скажется на процессе обмена пленными, по словам Пескова, «вам никто не скажет».