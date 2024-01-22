Начинается заселение Джебраила

В 2024 году начнется возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Джебраил. Информацию об этом распространила Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Согласно информации, в центре города Джебраил строится жилой комплекс из 33 домов. В этих 4-5-этажных зданиях будет 712 квартир. После завершения строительных работ в этом году в них поселятся 2 158 бывших вынужденных переселенцев.