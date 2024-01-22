Командующий Воздушными силами ВСУ обвиняет Россию

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обвинил Россию в попытке дискредитировать Украину после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области и пообещал, что его подчиненные продолжат поражать враждебные цели.

«Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не выйдет! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора», – написал Олещук в телеграм-канале ночью 25 января.

Воздушные силы Украины, по его словам, «бьют и будут бить врага, где бы он ни был».

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета. В российском ведомстве заявили, что на борту самолета находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пока никаких подтверждений того, что на борту находились украинские военнопленные, Москва не предоставила.