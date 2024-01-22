Новшество на официальном сайте Минздрава

В целях повышения осведомленности населения и медицинских работников о системе «Электронный рецепт», разработанной Министерством здравоохранения, а также обеспечения доступности ее использования на портале sehiyye.gov.az, официальном интернет-ресурсе министерства, создана специальная ссылка reseptim.az .

В разделе ссылки размещены видеоинструкции для пациентов и врачей о системе «Электронный рецепт». С помощью этих видеоинструкций врачи и пациенты могут в удобной и понятной для них форме ознакомиться с правилами использования «Электронного рецепта».

В то же время с помощью мобильных устройств через QR-коды, размещенных по ссылке, можно получить доступ к системе «Электронный рецепт».

Основная цель запуска ссылки - обеспечить осведомленность пациентов и врачей о системе «Электронный рецепт», оптимизировать использование системы и повысить уровень удовлетворенности пользователей.

Для получения дополнительной информации следует обратиться в Колл-центр Министерства здравоохранения (тел: (012) 596 07 12).