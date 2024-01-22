Путь цифрового развития Азербайджана

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Сфера телекоммуникаций является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире. За последние 20 лет в нашей стране проводилась интенсивная работа и реализовывались различные масштабные проекты с целью удовлетворения спроса населения на интернет и ликвидации «цифрового разрыва» между Азербайджаном и прогрессивными обществами с применением наиболее современных технологий.

Внедрение инфраструктурных решений

Цифровизация – это быстро развивающийся процесс нашей современной эпохи, который так или иначе влияет на национальные экономики и общества. Опираясь на опыт передовых стран, можно сказать, что процесс цифровизации положительно влияет на экономику и благосостояние людей, открывая новые рабочие места, улучшая качество жизни, повышая производительность, обеспечивая прозрачность, а также способствуя развитию малого и среднего предпринимательства. Но достичь цели невозможно без устойчивой инфраструктуры. Устойчивая инфраструктура играет важную роль в преодолении «цифрового разрыва». Давайте заглянем в историю. В 2018 году в услугах телефонии впервые был представлен SIP (Session Initiation Protocol) - протокол установления сеанса, который поддерживает голосовые вызовы, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями и распространение мультимедиа. В настоящее время миграция абонентов продолжается параллельно с инфраструктурными проектами. В 2006-2020 годах в эксплуатацию было введено NGN (Next Generation Networks) - сетевое оборудование нового поколения. Эти типы устройств предлагают пользователям неограниченный доступ к различным поставщикам услуг. Оно поддерживает всеобщую мобильность, которая обеспечит последовательные и повсеместные услуги для пользователей. В этот же период было введено в эксплуатацию оборудование DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) для предоставления телекоммуникационных услуг (услуг интернета) по цифровой абонентской линии. В 2006 году в нашей стране впервые были внедрены технологии цифровой абонентской линии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) и высокоскоростной цифровой абонентской линии VDSL (Very High-Speed Digital Subscriber Line). Таким образом, передача информации для пользователей интернета в Азербайджане стала осуществляться через обычную аналоговую телефонную линию (медный кабель), абонентское устройство - ADSL-модем и мультиплексор (DSL Access Multiplexer, DSLAM), устанавливаемый непосредственно на абонентской линии в АТС. В результате DSLAM соединил абонентские линии DSL (Digital Subscriber Line) в единую высокоскоростную магистральную сеть независимо от ограничений телефонной сети. В 2018 году в рамках проекта обновления системы транспортной сети (оборудования передачи несущей) было внедрено оборудование для сжатия каналов DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) - технология мультиплексирования с разделением по длине волны. Была реализована технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных коммутациях по меткам - MPLS (Multi Protocol Label Switching). По плану основная часть проекта была завершена в 2023 году. В настоящее время наряду с созданием транзитных коридоров осуществляется расширение сети и обновление соответствующего программного обеспечения. В 2019 году в рамках проекта обновления систем коммутационной сети ООО «Азтелеком» реализована новая технология, работающая в сетях множественного доступа, управляемых на основе интернет-протокола IMS (IP Multimedia Subsystem) и имеющая функцию управления обменом голосовым трафиком. В результате применения этой технологии системы коммутационной сети становятся полностью географически резервированными и альтернативными. Завершение и полная миграция процесса будут завершены в 2025 году. Начиная с 2022 года ведется интенсивная работа по продолжению строительства новых магистральных кабелей для обеспечения альтернативности магистральной волоконно-оптической транспортной сети ООО «Азтелеком». Ожидается, что этот проект тоже будет завершен в 2025 году. Правильная оценка возможностей

Выгодное географическое положение и человеческий потенциал Азербайджана, а также принятые в последние годы государственные программы, указы и распоряжения создают для этого благоприятные условия. Принятые решения позволили получить высочайший уровень выгод от важных природных преимуществ. Расположение Азербайджана в стратегически важном геополитическом пространстве – на пересечении очень важных международных транспортно-коммуникационных коридоров, протянувшихся с Востока на Запад и с Севера на Юг – повысило роль нашей страны с точки зрения цифрового транзита. С 2023 года наша страна стала основным компонентом цифровых транзитных коридоров Север-Юг и Запад. Проект, предусматривающий плановое расширение существующей сети DWDM/IP-MPLS ООО «Азтелеком» и обновление соответствующего программного обеспечения, работу функции транспортировки международного интернет-трафика по основным системам волоконно-оптической транспортной сети, будет завершен в 2024 году. Технология будущего стала еще доступнее

Проект «Онлайн Азербайджан» реализуется Министерством цифрового развития и транспорта с 2021 года в целях облегчения доступа к высокоскоростному интернету для населения и организаций в самых отдаленных населенных пунктах страны, а также упрощения его использования. В ходе проекта осуществляется замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON (Gigabit Passive Optical Network), работающее на современной платформе IMS, замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры на оптические кабели и строительство оптической распределительной сети. Данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV. Технология GPON, считающаяся последним трендом в технологии оптических кабелей, технически позволяет предоставлять высокоскоростной интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Эта оптическая технология устойчива к естественным деформациям и максимально быстро доставляет информацию (сигнал) по адресу. В рамках проекта предусматривается обеспечить все население страны высокоскоростным интернетом к концу 2024 года, осуществить оптикацию линейной сетевой инфраструктуры, предоставить бесперебойные услуги интернета и телефонии со скоростью до 100 Мбит/с по оптоволоконной линии посредством технологии GPON, а также разработать потенциальные приложения на основе технологии GPON. В рамках проекта в 2023 году более 1,1 миллиона домохозяйств и субъектов бизнеса в Азербайджане получили доступ к широкополосному интернету. Всего доступ к широкополосному интернету имеют 1 916 000 домохозяйств. Это составляет 66% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране. Планируется, что работы по указанному проекту будут завершены к концу 2024 года. В июле 2023 года ООО «Бакинская телефонная связь» впервые в Азербайджане успешно завершило тесты скорости интернета 1 Гбит/с, а в сентябре этого года представило потребителям первый в стране тариф на интернет 250 Мбит/с. Мы возвращаемся домой

Начиная с 2022 года организация мероприятий, подготовка проектов магистральных дорог, восстановительных и строительных работ в рамках «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» по деятельности на освобожденных территориях от оккупации были связаны со строительством и созданием телекоммуникационной инфраструктуры. Так, в качестве основной составляющей восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях, ООО «Азтелеком» разработало проект и развернуло сеть для применения технологии GPON в 800 домах города Лачин и 500 домах в городе Шуша. Также на базе технологии GPON спроектированы села Забух и Сус Лачинского района. ООО «Азтелеком» обеспечило магистральной интернет-линией и сетью широкополосного интернета Ханкенди и Ходжалы. Всем регионам Карабахского региона присвоен международный телефонный код. В центре внимания гражданин Азербайджана