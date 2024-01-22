В Азербайджане будет развита дисциплина могул лыжного фристайла

Натик Гусейнзаде, отдел спорта 11:26

Вопросы развития зимнего спорта и продвижения лыжного фристайла в Азербайджане обсуждались 24 января на встрече между президентом Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуадом Нагиевым и японской делегацией во главе с известным специалистом по могулу Дзиро Миямото.

Фуад Нагиев, в ходе встречи отметив, что развитию зимних видов спорта в Азербайджане уделяется особое внимание, сообщил, что на днях туристический центр «Шахдаг», действующий при Государственном агентстве по туризму, получил сертификат Международной федерации лыжного спорта на проведение международных соревнований по таким видам горнолыжного спорта, как слалом, гигантский слалом и супергигантский слалом.

Фуад Нагиев также сообщил, что в турцентре «Шахдаг» создана необходимая инфраструктура для организации соревнований по могулу на международном уровне и что «Шахдаг» готов к приобретению права на проведение соревнований такого формата.

Напомнив, что в 2023 году в «Шахдаге» были проведены мастер-классы по могулу как для любителей лыж, так и тренеров, Дзиро Миямото выразил готовность оказать свою поддержку в продвижении этого вида спорта в Азербайджане, повышении интереса среди лыжников.