Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:31

Турция никогда не была против расширения НАТО. Кейс вступления Швеции в НАТО являлся вопросом времени и торга. А все те споры и громкие заявления, что мы наблюдали, были политическими маневрами для повышения цены голоса Анкары. Вопрос об успешности этих торгов. Пока все выглядит для Анкары не слишком убедительно. Турки требовали выдать им 170 человек гюленистов и курдов-террористов – Стокгольм пока выдал одного. Здесь оптимизм внушает лишь то, что шведы пересмотрели свои законы и приняли поправки, которые должны затруднить действия РПК и ей сочувствующих на ее территории.

Вопрос с F-16 для Анкары тоже пока остался висеть в воздухе. Говорят, что Фидан получил от американцев гарантии по данному вопросу, но и Белый дом, и Капитолий пока по этому поводу конкретных заявлений не делали, а то, как американцы умеют волокитить, туркам известно как никому другому. Вашингтон в этом отношении – полный хозяин своего слова, сам дает и сам же забирает. Сегодня можно с полной уверенностью констатировать: о параметрах сделки по Швеции нам неизвестно практически ничего. Поэтому выстраивать версии можно до посинения. Авось какая-то и сработает, какая-то и выстрелит. Остается одно – подождать и проследить за выполнением возможных обещаний, которые могла получить Турция. Тут и пресловутые F-16, и снятие санкций с Анкары, и ряд других чувствительных параметров. Нужно время. На сегодняшний же день можно отметить две важные для дальнейшего понимания вещи. Турция блокировала Швецию не по идеологическим причинам и не потому, что пыталась развалить НАТО, а чисто по прагматическим соображениям: выторговать для себя хоть что-то важное, пользуясь уникальным моментом. В конце концов, разрывать отношения с Западом ради членства Швеции в НАТО Эрдоган и не собирался. Запад нужен Эрдогану, как и Турция нужна Западу – это аксиома.