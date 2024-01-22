Варданян остался в бакинской тюрьме

Азербайджанский суд продлил срок содержания под стражей бывшего «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна на четыре месяца.

Варданян был задержан Государственной пограничной службой Азербайджана, обвиняется в финансировании терроризма (статья 214-1), участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом (статья 279.3), а также в незаконном пересечении государственной границы (статья 318.1) Уголовного кодекса Азербайджана. Суд арестовал его на четыре месяца.