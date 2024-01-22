Выборы президента Азербайджана за рубежом начнутся в Корее и завершатся в США

Процесс голосования азербайджанских граждан в дипломатических миссиях за рубежом раньше всех стартует в посольстве Азербайджана в Корее и завершится в генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе, сообщили в МИД.

Было отмечено, что голосование в зарубежных странах начнется в 08:00 и завершится в 19:00 по местному времени.

Для обеспечения избирательного права граждан, находящихся за пределами Азербайджана, в 37 странах мира создано 49 избирательных участков.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии «Ени Азербайджан», самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана».