Ученые установили: COVID-19 ускоряет старение клеток мозга

Ученые из США выяснили, что коронавирус вызывает преждевременное старение клеток головного мозга. Это может провоцировать серьезные последствия — например, поражение мозга, аналогичное болезни Паркинсона. В связи с этим перенесшим затяжную коронавирусную инфекцию рекомендуют наблюдение у невролога. Об этом пишет «Коммерсант».

Ученые из Мемориального онкологического центра Слоуна-Кеттеринга и Колумбийского университета выяснили, что коронавирус может воздействовать на нейроны, которые производят дофамин. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Stem Cell. Авторы исследовали дофаминовые нейроны среднего мозга, полученные из полипотентных стволовых клеток человека. Выяснилось, что SARS-CoV-2 нарушает работу этих клеток: они начинают посылать химические сигналы, которые активируют процесс воспаления и реакцию клеточного старения.

Также исследователи оценили воздействие вируса на клетки сердца, легких и бета-клетки поджелудочной железы, но путь старения активировался только у дофаминовых нейронов.

Хотя SARS-CoV-2 поражает лишь 5% дофаминовых нейронов, ученые считают, что даже небольшой популяции инфицированных клеток будет достаточно для развития серьезных последствий — например, поражения мозга, аналогичного болезни Паркинсона. Поэтому пациентам, перенесшим затяжную коронавирусную инфекцию, можно рекомендовать наблюдение у невролога.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов, с которым поговорил «Коммерсант», указывает, что все вирусы, которые вызывают респираторные заболевания, в том числе и коронавирус, могут проникать в нервные клетки. «Обонятельные рецепторы — это, по сути, отростки головного мозга. Если вирус заразит обонятельные нервные клетки, по ним он может проникнуть в мозг. Поэтому зачастую у переболевших ковидом так долго восстанавливается обоняние», — объясняет Харитонов.

Российский ученый подтверждает, что мировые исследования действительно зафиксировали обострение симптомов болезни Паркинсона вследствие коронавирусной инфекции у тех пациентов, которые уже жили с этим заболеванием нервной системы. Было и несколько случаев дебюта Паркинсона после COVID-19. Однако пока связь этих двух процессов напрямую не доказана, указывает эксперт. То же, продолжает он, и с другими неврологическими заболеваниями, например, деменцией. «Проникая в мозг, коронавирус увеличивает нагрузку на него, часть нервных клеток гибнет. Из-за этого может нарушиться, например, память. Со временем она должна восстановиться, но у пожилых людей эти процессы идут сложнее», — говорит ученый.