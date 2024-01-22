Ожидает ли США «Тексит»?

В Техасе на фоне скандалов с миграцией усилились призывы к выходу из состава Соединенных Штатов Америки, сообщил журнал Newsweek.

Уточняется, что поводом для этого стало решение Верховного суда, которое разрешает федеральным властям убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор штата Грег Эббот начал строить вдоль границы с Мексикой.

«После этих заявлений на территории Техаса вновь стали активничать сторонники «Тексита» - выхода штата из состава северо-американского государства», - отмечает издание.

По словам лидера движения «Тексит» Дэниела Миллера, он попытался использовать данную ситуацию и включить вопрос о независимости Техаса в бюллетень на республиканских праймериз, которые начались в США.