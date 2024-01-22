В аппарате Государственной службы мобилизации и призыва состоялось заседание Центральной призывной комиссии по поводу осуществления январского призыва на срочную действительную военную службу.

Глава Госслужбы Мурсал Ибрагимов довел до внимания участников мероприятия, что граждане призываются на срочную военную службу и поставленные в этом направлении задачи успешно реализуются. Он напомнил, что согласно указу президента Азербайджана «О призыве граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу на период с 1 по 30 января 2024 года и увольнении действующих военнослужащих в запас», разделение призывников по родам войск проведено, и завершается процесс направления их в воинские части, к которым они приписаны.

На заседании Центральной призывной комиссии обсуждена проделанная работа по качественному оснащению Вооруженных сил срочниками, а также другие вопросы, включенные в повестку дня.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня.