Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:27

Вчерашняя катастрофа Ил-76 чем-то мне очень напоминает другую — катастрофу «Боинга» в июле 2014 года, типичную «игру в четыре руки», когда само событие прикрывает что-то иное, что-то более важное для людей, которые и организовывали сам процесс. Что известно и что неизвестно о произошедшем? Новости о крушении Ил-76 появились вчера утром. Известна только одна видеозапись, сделанная с земли. На ней сняты последние секунды полета самолета. Видно, как Ил-76 направляется к земле, в какой-то момент от него отваливается большой фрагмент, после чего, предположительно, в районе левого крыла вспыхивает пламя. Затем самолет исчезает из кадра, после этого виден большой взрыв.

Сегодня должен был состояться обмен военнопленными — это не отрицают ни Россия, ни Украина. С украинской стороны это подтвердило Главное управление разведки (ГУР). С российской — Минобороны. Российская версия катастрофы сейчас звучит так: украинские пленные, которых везли на обмен, находились в том самом разбившемся Ил-76. Минобороны России утверждает, что самолет был сбит украинской армией из ЗРК с территории Харьковской области. По данным министерства, погибли шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое российских военнослужащих, которые сопровождали их для обмена (то есть все находившиеся на борту). Минобороны России настаивает, что украинская сторона знала о планах доставить пленных в Белгород самолетом. В ГУР (это ведомство курирует обмены пленных с украинской стороны) заявили, что в Украине ничего не знали о маршруте и форме доставки пленных, заметив, что «посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной». Украинская военная разведка в связи с катастрофой ИЛ-76 обвиняет российскую сторону в спланированных и умышленных действиях с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки Киева. Политическое руководство Украины пока что не комментировало случившееся.

Таким образом, перед нами две взаимоисключающие версии, в которых каждая из сторон обвиняет в произошедшем друг друга. И еще: У нас по-прежнему нет достоверной информации о том, кто находился на борту разбившегося самолета. Неясно, мог ли разбившийся Ил-76 перевозить еще что-то помимо пленных, о которых заявило российское Министерство обороны. «Украинская правда» и «РБК-Украина», ссылаясь на источники, еще утром сообщили, что самолет действительно сбила украинская сторона и что борт якобы перевозил ракеты С-300, из которых обстреливали Харьковскую область. Кроме того, непонятно, почему на предполагаемый запуск ПЗРК никак не среагировала российская система ПВО. Минобороны России в своем заявлении о катастрофе упомянуло, что «радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет». Но не объясняется, почему российские военные не попытались сбить эти ракеты.