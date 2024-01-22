Нарышкин заявил, что Россия не откажется от своих целей

Россия не откажется от целей «военной операции» в Украине, несмотря на «воинственные» заявления со стороны западных стран, заявил российским СМИ директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, заявления о том, что Россия планирует напасть на НАТО, являются частью информационной войны и делаются властями западных стран для того, чтобы оправдать «гибридную агрессию» против России и запугать ее перспективой открытого вооруженного конфликта с альянсом.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — сказал Нарышкин.

«Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — заверил глава российской СВР.