Украинский евродепутат Алексей Гончаренко выступил с эмоциональной речью в ПАСЕ в поддержку Азербайджана.

«Мы видим, как Азербайджан восстановил территориальную целостность и идет к заключению мирного договора с Арменией. Мы хотим видеть мир на Южном Кавказе не так, как Москва или Иран…

Я хочу обратиться к народу Азербайджана: вы часть свободного мира, мы хотим видеть вас здесь! Это очень важно! Yaşasın Azərbaycan! (Да здравствует Азербайджан - ред.). Да здравствует Европа!» — сказал Гончаренко, призвав обе стороны отбросить эмоции и сделать шаги навстречу друг другу.