Что за план представил Катар Израилю и ХАМАС?

Катар представил Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня . Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам источников, новый план предусматривает освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и передачу Израилю останков убитых и умерших в плену. Израиль, в свою очередь, должен будет освободить некоторых арабских заключенных. В проекте соглашения также говорится о гуманитарной помощи анклаву, объемы которой должны увеличиться.

Агентство отмечает, что достижение прекращения огня затрудняется из-за заявлений Израиля о продолжении операции в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

Bloomberg не сообщает деталей проекта нового соглашения, непонятно, чем он отличается от предыдущих, представленных посредниками на рассмотрение сторон и отвергнутых по тем или иным причинам.