Грузия и Россия экстрадировали объявленных в розыск граждан Азербайджана

Согласно положениям международных договоров, были удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Халида Алиага оглу Алиева, Рауля Фирудин оглу Алиева из Российской Федерации и Анара Ильгар оглу Рагимова из Грузии, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с выявленными обоснованными подозрениями в совершении Халидом Алиевым, Раулем Алиевым и Анаром Рагимовым преступных мошеннических действий было принято решение о привлечении их в качестве обвиняемых и объявлении в международный розыск, отметили в пресс-службе.

24 января указанные лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.