Азербайджанскому продюсеру вынесли приговор

В Баку вынесен приговор продюсеру Таране Самедовой и ее знакомому Расиму Гасанову, обвиняемым в вымогательстве.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям Тарана Самедова была приговорена к шести, а Расим Гасанов – к семи годам лишения свободы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Хатаинского района, в декабре 2022 года был задержан Расим Гасанов, который вымогал деньги, угрожая распространить в Instagram информацию о знакомом. Ему было предъявлено обвинение по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана.

Установлено, что в разное время недалеко от станции метро «Ази Асланов» пострадавший Аббас Сафаров передал Расиму Гасанову 1 100 долларов.

T.Самедова и Р.Гасанов были арестованы на основании жалобы потерпевшего.

В 2017 году Самедову осудили по обвинению в торговле людьми и приговорили к 2 годам лишения свободы.