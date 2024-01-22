Морозы отступают

26 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых пригородных районах, вероятно, ожидаются кратковременные осадки. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса тепла, днем 5-8 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Время от времени ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла, в горах ночью 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги могут обледенеть.