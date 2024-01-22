Украина взялась за расследование падения Ил-76

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за падения российского военного самолета ИЛ-76 в Белгородской области РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Отмечается, что спецслужба проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета.

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. После падения самолета российские СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. Спустя несколько часов Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии. Главное управление разведки Минобороны Украины констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, при этом ведомство отметило, что не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту.