Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:34

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вчера созвал депутатов от правящей партии «Гражданский договор» на закрытую встречу. Сам Мирзоян на встречу опоздал, а потом заявил, что у него нет свежих новостей о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Как пишет армянское издание «Грапарак», депутатам сказали собраться к полудню, но предупредили, что Мирзоян может опоздать из-за плотного графика. Наконец, около шести вечера министр прибыл в парламент и огорошил присутствующих, большинство из которых составляли представители правящей фракции, заявлением о том, что никаких особо важных новостей у него нет.

Мирзоян отметил, что рассказал все о ходе переговорного процесса на пресс-конференции (которая состоялась 23 января). Он лишь заявил, что Азербайджан якобы не намерен заключать мирный договор и «делает все, чтобы сорвать процесс». Напомним, ранее Мирзоян заявил, что в переговорах с Азербайджаном «произошел регресс» по некоторым направлениям. Официальный Баку не стал комментировать его слова, но известно, что окончательный вариант проекта мирного договора был отправлен в Ереван в начале января. В нем содержатся последние предложения Азербайджана по условиям мира, и теперь армянская сторона должна направить в Баку новый вариант проекта, выразив свое отношение к этим предложениям. Ясно, что мир не наступит в ближайшее время, потому что Азербайджан хочет получить от Армении гарантии того, что она больше не будет предъявлять никаких территориальных претензий.