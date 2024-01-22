Мирзоян собрал депутатов и заявил: «Мира не будет» наш обзор
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вчера созвал депутатов от правящей партии «Гражданский договор» на закрытую встречу. Сам Мирзоян на встречу опоздал, а потом заявил, что у него нет свежих новостей о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.
Как пишет армянское издание «Грапарак», депутатам сказали собраться к полудню, но предупредили, что Мирзоян может опоздать из-за плотного графика. Наконец, около шести вечера министр прибыл в парламент и огорошил присутствующих, большинство из которых составляли представители правящей фракции, заявлением о том, что никаких особо важных новостей у него нет.
Мирзоян отметил, что рассказал все о ходе переговорного процесса на пресс-конференции (которая состоялась 23 января). Он лишь заявил, что Азербайджан якобы не намерен заключать мирный договор и «делает все, чтобы сорвать процесс».
Напомним, ранее Мирзоян заявил, что в переговорах с Азербайджаном «произошел регресс» по некоторым направлениям. Официальный Баку не стал комментировать его слова, но известно, что окончательный вариант проекта мирного договора был отправлен в Ереван в начале января. В нем содержатся последние предложения Азербайджана по условиям мира, и теперь армянская сторона должна направить в Баку новый вариант проекта, выразив свое отношение к этим предложениям. Ясно, что мир не наступит в ближайшее время, потому что Азербайджан хочет получить от Армении гарантии того, что она больше не будет предъявлять никаких территориальных претензий.
При этом делимитация границ отделяется от мирного соглашения, между сторонами нет компромисса относительно того, на основании каких карт следует проводить делимитацию. Вопрос о том, кто станет гарантом будущего мирного соглашения, также остается открытым. Ереван хочет, чтобы западные страны выступили гарантами соглашения, Баку же настаивает, что никаких посредников не требуется.
В такой ситуации надежды на подписание мирного соглашения в ближайшей перспективе действительно крайне невысоки.
Эксперт по Южному Кавказу, аналитик Фонда Карнеги Кирилл Кривошеев в своей статье писал, что, поскольку надежды на достижение мира между Азербайджаном и Арменией снижаются, одним из возможных вариантов может быть сохранение «подвешенной» ситуации на протяжении десятилетий. Но эксперт не исключает и новой эскалации.