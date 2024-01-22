Венгрия не торопится

Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

Он заявил, что не сомневается в том, что какая-то из оппозиционных партий возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи: «Но, вероятно, это не увенчается успехом. В целом я не чувствую никакой срочности и не считаю, что сложилась какая-то исключительная ситуация».

Отметим, что 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке.