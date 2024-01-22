«Грузинская мечта» об оппозиции

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» надеются на предстоящих парламентских выборах получить конституционное большинство, а также отсутствие оппозиции в парламенте. Об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает «Грузия Online».

«Я ожидаю, что оппозиция снова войдет в такой же абсурд, не пройдет в парламент, не возьмет мандаты, шансов на успех нет. Фактически нынешняя конфигурация такова, что мы можем получить конституционное большинство в парламенте. Проводилось исследование после того, как мы получили статус кандидата. И, по последним данным, у нас было 59%», – сказал Кобахидзе.

Он также снова заговорил о возвращении основателя партии Бидзины Иванишвили в политику, заявив, что это «означает лишь дальнейшее усиление и укрепление «Грузинской мечты».