Глава Госагентства отчитался о проделанной за год работе

Он сообщил, что Госагентство участвует в подготовке единой государственной политики и регулирования по технической безопасности в промышленности и горнодобывающей промышленности, в том числе обеспечивает реализацию этой политики.

В прошлом году государственный контроль был осуществлен на 3 112 потенциально опасных объектах. Как сообщает корреспондент haqqin.az , об этом на состоявшемся сегодня брифинге по итогам прошлого года заявил руководитель Госагентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при МЧС Вюсал Агаев.

«В прошлом году около 9 тысяч приборов и оборудования, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, получили паспорт технической безопасности, а 1 338 потенциально опасных приборов и оборудования, эксплуатируемых юридическими и физическими лицами, прошли первичную и перерегистрацию в госреестре», - сказал глава Госагентства.

Агаев отметил, что на знание правил технической безопасности проверены 3 948 рабочих и 2 416 инженерно-технических работников: «Учитывая, что требования современной эпохи меняются изо дня в день, а промышленная и горнодобывающая сферы постоянно развиваются, нормы, регулирующие эти сферы, также совершенствуются при непосредственном участии МЧС, в том числе ведомства. Например, подъемные устройства, которые использовали в бывшем Советском Союзе, и транспортные средства, перевозившие опасные грузы, сильно отличаются от тех, которые используются в современную эпоху. По этой причине использование прошлых нормативных требований либо вообще невозможно, либо возможно в очень ограниченных случаях. Учитывая это, быстрыми темпами продолжается процесс создания под руководством Кабинета Министров новых нормативных правовых актов, регулирующих десятки сфер и отражающих современные требования».

По словам Агаева, ряд нововведений реализуется в направлении минимизации контактов предприниматель-чиновник. С ноября 2022 года в отделении №7 ASAN хidmət выдаются спецразрешения на гражданский оборот взрывчатых веществ и устройств, взрывчатых веществ и пиротехнических изделий.