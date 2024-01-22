Иран обвинил Турцию в краже облаков

Иранские власти расследуют ситуацию с исчезновением дождевых облаков с севера страны, при этом в стране утверждают, что облака якобы «похитила» Турция. В качестве доказательств приводятся фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди, а в соседнем Иране наблюдается засуха.

Как пишет издание Forbes, подобные обвинения возникают не впервые - к примеру, в 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждал, что Израиль и ОАЭ пытаются повлиять на климат в Иране.

По словам профессора университета Айдын в Стамбуле Гювена Оздемира, утверждения о якобы краже Турцией иранских дождевых облаков - не более чем бездоказательная теория, причина засухи в той или иной стране - глобальное потепление.

«Отстаивание идеи «кражи дождевых облаков» или даже попытка подумать о таком - не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение», - прокомментировал Оздемир статью Forbes.

Он напомнил, что, к примеру, в 2023 году Турция в течение нескольких месяцев оказалась во власти жары и засухи, в том же Стамбуле осадков не было, запасы воды в водохранилищах снизились до критически низкой отметки.

«В то же время к западу от нас - в Греции, Болгарии, Румынии и других соседних странах - были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии», - отметил ученый.