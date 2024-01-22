Доктора Исфандиярова арестовали в зале суда

Как сообщает haqqin.az, на процессе адвокат потерпевшей Дениз Асадовой Джейхун Юсифов внес ходатайство об отмене меры пресечения в виде заключения Исфандиярова под надзор полиции и замены этой меры пресечения на арест.

Суд ходатайство удовлетворил, обвиняемый был арестован в зале суда.

Отметим, что Исфандиярова привлекли к ответственности в начале прошлого года по жалобе певицы Дениз Асадовой. Она утверждала, что в 2017-2018 годах главврач взял у нее более полумиллиона манатов. В начале февраля 2023 года Сабунчинский районный суд принял решение об аресте Исфандиярова. Против него возбудили уголовное дело. Исфандиярову предъявили обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана и взяли под стражу. Однако спустя некоторое время он был переведен под домашний арест.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Министерство здравоохранения, Государственный фонд социальной защиты и певица Дениз Асадова.