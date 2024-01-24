Трамп пригрозил спонсорам Никки Хейли
Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение на пост главы государства от Республиканской партии, пригрозил навсегда отлучить от своего неформального движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») всех, кто продолжит спонсировать избирательную кампанию его соперницы Никки Хейли. Об этом пишет «Коммерсант».
«Любой, кто сделает «взнос» в пользу Birdbrain («Птичьи мозги» — прозвище, которое использует Дональд Трамп при упоминании Никки Хейли), с этого момента будет навсегда исключен из лагеря MAGA. Мы их не хотим и их не примем», — написал бывший президент США на своей странице в соцсети Truth Social.
В ответ на сообщение Дональда Трампа Хейли предложила своим сторонникам сделать пожертвования через специальный портал, ссылку на который она опубликовала на своей странице в Х. Она отметила, что ее кампания собрала $1 млн за 24 часа после праймериз в Нью-Гэмпшире.
Первичные выборы в рамках президентской гонки-2024 в американском штате Нью-Гэмпшир состоялись 23 января. По итогам подсчетов победу в республиканских праймериз одержал Дональд Трамп, получивший почти 55% голосов. Его конкурентку Никки Хейли поддержали 44% голосовавших. Выборы президента США пройдут в ноябре.