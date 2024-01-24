Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к 4 годам колонии по делу о призывах к экстремизму из-за постов в телеграм-канале.

Сегодня, 25 января, в здании Московского городского суда прошло заключительное заседание по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете в отношении экс-главы сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина).

Стрелков был задержан в Москве в июле 2023 г. В тот же день Мещанский суд Москвы заключил его под стражу. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). С самого начала Стрелков настаивал на своей невиновности и утверждал, что предъявленное ему обвинение «абсурдно». В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в мессенджере Telegram от 25 мая.

После задержания Стрелкова в его поддержку была развернута кампания сторонников, требовавших его освобождения. В конце августа они заявили об инициативе зарегистрировать общероссийское общественное движение в его поддержку.

Как сообщает телеграм-канал Стрелкова, перед зданием суда собралась «толпа» журналистов, представителей СМИ не пускают в зал.