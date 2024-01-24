Армения назначила военного атташе в Кыргызстане

Сегодня, 25 января, правительство Армении по запросу главы Минобороны Сурена Папикяна учредило должности военных атташе в Кыргызстане и Чехии. Отмечается, что эти назначения «обеспечат эффективное сотрудничество с оборонными ведомствами стран».

В Кыргызстане эту должность будет совмещать военный атташе страны при посольстве в Казахстане, а в Чехии - армянский дипломат, занимающий аналогичный пост при дипмиссии страны в Германии.