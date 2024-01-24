Двухмиллионный посетитель центра DOST
Число воспользовавшихся услугами центров DOST граждан достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала сестра шехида Хидаята Велиева, Солмаз Велиева, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST в Барде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил Солмаз Велиеву, вручив ей символический подарок.
Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов рассказал об услугах, предоставляемых в этих центрах.
С.Велиева выразила удовлетворение оперативным и положительным ответом на ее обращение, оказанными ей в центре услугами.
Услугами центров DOST уже охвачены Баку, Апшеронский, Бардинский, Тертерский, Агдамский, Шушинский, Агджабединский, Ходжалинский, Физулинский, Ходжавендский районы, а также город Ханкенди. В Карабахском региональном центре DOST за прошедший период оказаны услуги около 24 тысячам граждан. В настоящее время ведутся работы по расширению сети услуг DOST на другие регионы Азербайджана.