Двухмиллионный посетитель центра DOST

15:08

Число воспользовавшихся услугами центров DOST граждан достигло 2 миллионов. Двухмиллионным посетителем центра стала сестра шехида Хидаята Велиева, Солмаз Велиева, которая обратилась в Карабахский региональный центр DOST в Барде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов поздравил Солмаз Велиеву, вручив ей символический подарок. Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов рассказал об услугах, предоставляемых в этих центрах. С.Велиева выразила удовлетворение оперативным и положительным ответом на ее обращение, оказанными ей в центре услугами.